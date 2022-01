Constantí comptarà amb més de 20 activitats per la Festa Major d'Hivern

Tots els actes es realitzaran amb aforament limitat i amb el compliment de totes les mesures de prevenció

Més d'una vintena d'activitats obertes a tot tipus de públic conformen el programa d'actes de la Festa Major d'Hivern a Constantí, la Festa de Sant Sebastià, que arrencarà oficialment el dimecres 19 de gener i que s'allargarà fins el 30 de gener. Atesa l'actual situació sanitària, tots els actes es realitzaran amb aforament limitat i amb el compliment de totes les mesures de prevenció.Els actes previs s'iniciaran aquest dissabte 15 de gener i el tret de sortida oficial arribarà el dimecres 19 de gener amb el Pregó, que aquest any tindrà com a protagonista a Sefa Bové Domingo, coordinadora de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple a les Comarques de Tarragona.Després del pregó es farà l'entrega dels tradicionals premis i distincions honorífiques a diverses entitats i personalitats del poble. L'acte estarà amenitzat amb la música en directe del conegut compositor i pianista, Manu Guix.El dia 20 de gener, Diada de Sant Sebastià, es durà a terme el tradicional seguici, així com una audició de sardanes amb la Cobla Catània i el Concert de Festa Major amb l'Orquestra la Chatta.Els actes s'allargaran al cap de setmana amb diferents espectacles, el lliurament de premis als Superlectors, la inauguració d'una exposició inspirada en els 15 anys del Club de Lectura, organitza la tradicional sortida vehicles i motos clàssiques i una exhibició de Zumba Solidària, entre d'altres.