Valls garanteix la «màxima seguretat i responsabilitat» en la Trobada Castellera de les Decennals

Amb voluntat de transmetre una imatge d'unitat i tranquil·litat dels representants de les dues colles castelleres locals, la Coordinadora de Colles Castelleres i l'Ajuntament de Valls, aquest dimecres s'ha confirmat que la macro trobada del 30 de gener es manté en l'agenda, malgrat les baixes, fins al moment, dels Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Santpedor.L'alcaldessa Dolors Farré ha insistit que l'acte s'ha reforçat amb mesures addicionals de seguretat més restrictives del què preveu la normativa actual, en un nou emplaçament que duplica superfície respecte la ubicació inicial, a l'esplanada del convent del Carme. No es limita el nombre de castellers per colla, però tots hauran de dur mascareta FFP2 i l'actuació no podrà excedir dels 15 minuts.L'organització determinarà una ubicació específica per a cada colla, amb ordre d'entrada, i establirà diferents punts d'accés. S'informarà amb servei de megafonia. Les colles s'estendran per la calçades i la coca del passeig. Cada colla tindrà llibertat per enlairar les tres construccions que consideri -un pilar de 4 com a mínim-, si bé les colles locals opten per la prudència, sobretot sense assajos previs.La Colla Joves Xiquets de Valls és partidària de fer nomes un pilar a la trobada. Per la seva banda, la Colla Vella creu que el més important no radica en quin castell o pilar fer en aquesta diada no competitiva, sinó ser-hi present. «M'agradaria que s'esperessin a últim moment per decidir si venir o no, desistir de venir a dues o tres setmanes no ho entenc», ha afirmat el cap de colla, Albert Martínez.També en relació al fet que algunes colles ja s'hagin despenjat de la trobada, l'Ajuntament de Valls considera que «seria incoherent que no es respectessin les decisions de totes les colles». «Creiem que el món casteller és plural i divers», ha manifestat Jordi Bertran, director artístic de les Decennals 2021+1, el qual ha confirmat que fins al moment cinc colles petites havien confirmat la renúncia a venir.En la mateixa línia i davant aquest eventual degoteig de colles, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya fa una crida a la participació. Destaca que hi ha un protocol validat i anima totes les colles a participar-hi. «Cada colla que sigui independent i decideix, però entenem que totes les condicions es compleixen i és un ambient segur», ha conclòs el president de la Coordinadora, Pau Camprovín.