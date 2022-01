En total, la conselleria ha nomenat aquest dimecres 114 docents a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 12/01/2022 a les 17:02

El sindicat USTEC ha denunciat que prop d'un 30% dels nomenaments d'aquest dimecres del Departament d'Educació per cobrir baixes de docents arran de la covid han quedat sense cobrir. El sindicat ha criticat en un missatge a Twitter que «falta personal en moltes especialitats i gran part dels docents de la borsa ha de rebutjar el nomenament per malaltia». Per la seva banda, Educació ha informat en un comunicat que continua fent nomenaments diaris, de forma extraordinària, per garantir el funcionament dels centres educatius.En total, la conselleria ha nomenat aquest dimecres 114 docents a la demarcació, 90 a Tarragona i 24 a les Terres de l'Ebre, que s'incorporaran demà a les aules. Així mateix, Educació ha anunciat que es faran nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.