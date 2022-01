Les baixes per covid del cos docent s'encadenen amb les dels substituts

El volum de places a cobrir per aquest motiu està superant al registrat el curs 2020-2021

Actualitzada 12/01/2022 a les 06:52

El departament d'Educació està fent front a un important volum de baixes en el cos de mestres i professors de les escoles i instituts, ja que molts dels cridats per nomenament han de rebutjar la plaça també per contagi covid. L'encadenament de les baixes està comportant un volum superior al que es va registrar durant el curs 2020-2021.

El departament d'Educació va fer ahir 116 nomenaments de professors al Camp de Tarragona i 48 a les Terres de l'Ebre la majoria per contagis per covid, a banda de les ordinàries, per altres malalties o assumptes propis. El dia anterior, dilluns, se'n van produir 199, entre els serveis territorials de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot plegat baixes reals que s'aniran cobrint cada dia amb els nomenaments que el departament d'Educació té previst realitzar cada dia fins al 21 de gener per garantir el funcionalment presencial de les aules. Als centres d'ensenyament del Camp de Tarragona, s'està registrant una mitjana de 150 baixes diàries d'ençà que els alumnes van tornar a classe després de les vacances de Nadal.

Educació té previst cobrir totes les baixes iguals o superiors a cinc dies i, durant els pròxims dies, si és necessari, es faran nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de tres baixes inferiors a cinc dies.

Les persones apuntades a la Borsa del departament d'Educació no poden refusar el nomenament, a no ser que estiguin inscrits de forma provisional i siguin cridats amb caràcter extraordinari. Tanmateix, la dificultat ja habitual per trobar mestres i professors d'algunes especialitats –com és el cas de Música en infantil o Llengua Catalana, en secundària– es veu agreujada per aquest encadenament de baixes per contagi de covid-19. Al conjunt de Catalunya, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va nomenar ahir 1.568 professors que s'incorporen avui a les aules.

Positius a les aules

Pel que fa al nombre de contagis a les aules, el Departament d'Educació ha declarat 77.060 positius per covid més des de l'últim dia del primer trimestre, segons el primer balanç fet ahir després de les vacances de Nadal. Així, s'han acumulat 122.529 positius aquest curs, mentre que el darrer dia del primer trimestre eren 45.469 casos. En els darrers deu dies s'han registrat 33.907 positius. Actualment, hi ha un grup escolar confinat, d'uns 72.000 totals, i 28.087 persones en quarantena. D'aquestes, 22.572 alumnes, 5.509 docents o personal d'administració i serveis i 6 personal extern. Cal tenir en compte, però que ara només es confinen els contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l'aula amb covid. D'altra banda, hi ha com a mínim uns 2.000 docents de baixa. En les xifres de positius acumulats des de l'inici de curs cal tenir en compte que el recompte va començar uns dies abans que oficialment comencessin les classes el 13 de setembre. El primer trimestre va finalitzar el 22 de desembre amb 291 grups confinats i 74.945 persones en quarantena.

L'any passat, el segon trimestre va començar amb 19 grups escolars confinats i 1.560 persones en quarantena, després que es retardés uns dies de la data inicialment prevista per evitar contagis. Hi havia 1.560 persones confinades i els positius acumulats eren 36.127.

Actualment, no hi ha cap centre tancat completament per covid-19.