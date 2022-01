La demarcació de Tarragona registra quatre noves morts per covid i més de 3.000 nous positius

El nombre de pacients hospitalitzats a les dues regions sanitàries creix mentre també ho fa el el risc de rebrot

Actualitzada 12/01/2022 a les 10:54



Situació a Catalunya

El risc de rebrot supera els 4.000 punts a Catalunya (4.040), 144 més que fa 24 hores. Salut ha declarat 39.127 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.504.984. Els hospitals han sumat en les últimes hores 22 pacients més ingressats i el total és de 2.312. A més, hi ha 525 pacients crítics a les UCI, cinc més que en el balanç anterior. En paral·lel, s'han notificat 35 morts i la xifra total és de 24.917. L'Rt baixa a 1,08, una centèsima menys. El 27,15% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 3.666,17 a 3.823,13 i a set dies ho fa de 1.889,40 a 2.022,33. Aquest dimarts els CAP van atendre 76.821 visites.

Males dades per a la demarcació de Tarragona que ha sumat quatre noves morts pel coronavirus. Dues pertanyen al Camp de Tarragona que ja compta amb total de 1.254 morts des de l'inici de la pandèmia i dues a les Terres de l'Ebre que eleven el total a 211 decesos.El Departament de Salut ha notificat 2.494 nous positius al Camp de Tarragona, que sumen 98.861 totals. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 644 nous casos i la xifra total s'eleva a 27.678.D'altra banda, el risc de rebrot ha trencat la bona tendència i ha pujat 61 punts tant al Camp de Tarragona com a l'Ebre. A la primera zona se situa en 3.272 punt mentre que a la segona es troba en 3.490 punts. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt) aquesta baixa lentament, a les comarques de Tarragona és d'1,06 (-0,03) i a les ebrenques d'1,01 (-0,02).El nombre de pacients ingressats a planta al Camp de Tarragona s'ha elevat a 128 (+12) mentre les UCI han restat 2 pacients respecte la jornada anterior (32). Als hospitals ebrencs hi ha un pacient més a planta (41 en total) i hi ha 14 llits d'UCI ocupats (+1).Finalment, a les comarques de Tarragona 498.475 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 436.465 la segona i les terceres dosis s'han posat a 188.919 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.304 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 130.704 amb la segona i 62.092 amb la tercera.