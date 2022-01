ERC Salou denuncia la reducció del personal de l'àrea de Serveis Socials

Com a conseqüència, les cites prèvies per la primera acollida ja es donen a dos mesos vista

Actualitzada 12/01/2022 a les 13:53

El Grup Municipal d'ERC Salou lamenta la desaparició del reforç al Servei de Primera Acollida de l'àrea de Serveis Socials del municipi. Segons critica la formació, el servei ha reduït el pesonal de quatre a una persona. Un de les conseqüències d'aquest fet seria que, actualment, les cites prèvies per la primera acollida ja es donen a dos mesos vista, situació que es veurà agreujada.Arrel de l'augment de la càrrega de feina amb la pandèmia i les conseqüències socioeconòmiques, es van contractar tres treballadores socials de reforç, addicionals a l'existent, pel Servei de Primera Acollida. Els contractes s'han estat prorrogant de sis en sis mesos i han finalitzat «sobtosament» el 31 de desembre.ERC Salou ha comunicat la seva sorpresa per aquests fets, ja que, just el passat desembre, el Departament de Drets Socials i entitats municipalistes van subscriure un acord marc en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social per destinar a través d'un contracte programa un total de 1.408 milions d'euros pel període de 2022-2025, amb un increment de 76,2 milions per al 2022 fins a arribar als 320 milions. Acord que tenia com a objectiu millorar l'atenció social, consolidant més de 400 treballadors i treballadores socials que van incorporar-se durant el 2021 arran de la covid-19.Segons explica la formació, des de l'àrea de Recursos Humans asseguren que aquesta reducció es deu al «caràcter normatiu dels contractes». Finalment, creuen que s'hagués hagut de treballar perquè el dia 1 de gener aquest reforç continués, o bé consolidant les places, amb un nou contracte programa o bé recórrer a la borsa de feina municipal per restituir immediatament el servei.