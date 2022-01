Els Minyons es desmarquen de la trobada de Valls per «preservar la salut» dels castellers

La colla egarenca posposa també l'inici de la temporada per l'impacte de la pandèmia: «No és prudent tornar als assajos»

Actualitzada 12/01/2022 a les 12:19

Els Minyons de Terrassa s'ha desmarcat de la Trobada de Colles Castelleres de les Decennals, prevista pel 30 de gener a Valls. L'aplec preveu reunir més de 8.000 castellers d'una vuitantena de colles i, segons els egarencs, l'actual context sanitari fa inviable la seva participació: «El risc de rebrot i els casos positius dels darrers dies a Terrassa són els més elevats des de l'inici de la crisi». La decisió, expliquen, ha estat «molt difícil de prendre» per la importància de la trobada, tot i que finalment s'ha optat per «preservar la salut dels castellers» i per «no tensar més els serveis sanitaris». Per aquest mateix motiu, la colla malva ha anunciat també l'ajornament de l'inici dels assajos: «No és prudent tornar».