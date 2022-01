Els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Santpedor tampoc assistiran a la trobada de Valls

Vilafranca, a l'espera

Els Minyons de Terrassa han anunciat «a contracor» aquest dimecres que no participaran en la trobada castellera de Valls tot i ser «una de les actuacions més esperades». Aquest migdia s'hi ha sumat els Capgrossos de Mataró «per motius sanitaris i de seguretat castellera». «Des de l'esclat de la crisi de la covid-19, hem prioritzat sempre la salut dels nostres castellers i la seguretat de les nostres activitats», justifiquen en un comunicat, tot afegint que «creiem que no estem en condicions ni d'assistir-hi ni de preparar la diada les dues setmanes prèvies a assaig sense comprometre el compliment de protocols actual, així com la salut i imatge de la nostra activitat. Creiem que és la millor manera de protegir-nos com a castellers i com a colla».Per la seva part, els santpedorencs han optat per declinar la invitació a través de les xarxes socials. En una piulada han explicat que renuncien a ser-hi per «la situació de pandèmia actual i el risc que comporta per la salut dels nostres castellers».Els Castellers de Vilafranca es mantenen a l'expectativa. Segons han manifestat volen estar «atents» de quines seran les condicions el dia de la trobada «tenint en compte el protocol que a dia d'avui han aprovat les autoritats sanitàries». «Si es pot anar-hi, s'hi anirà i si no, no», apunten.