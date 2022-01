El PSC i Vila-seca som tots acorden presentar-se junts a les properes eleccions municipals

Les dues formacions aposten per aconseguir un «canvi transformador» a l'ajuntament

Actualitzada 12/01/2022 a les 12:40

El Partit Socialista i Vilaseca som tots han arribat a un acord per presentar-se en coalició a les properes eleccions municipals que se celebraran l'any 2023. Així ho han comunicat el primer secretari del PSC de Vila-seca, Ivan Suárez, i el portaveu de Vila-seca som tots, Joan Anton Ramírez.



Segons ha explicat Suárez, «estem molt satisfets d'aquest acord i estem convençuts que aconseguirem el canvi a Vila-seca a les eleccions municipals de l'any vinent». El socialista assegura que «ha arribat el moment d'obrir les finestres i de fer entrar saba nova a l'ajuntament»Per la seva banda, el portaveu de Vila-seca som tots, Joan Anton Ramírezha presentat l'acord com «un projecte guanyador per Vila-seca» en el que «per primer cop en 40 anys hi ha opcions reals d'assolir el canvi transformador que el poble necessita».Ramírez, antic militant de Ciutadans, ha argumentat l'acord subscrit amb el PSC «per la garantia que ofereix el caràcter municipalista dels socialistes catalans».El portaveu de la formació independent considera que «ens venen 4 o 8 anys importantíssims. Tenim per endavant el projecte de Hard-Rock, l'estació intermodal, l'aprofitament dels fons FEDER amb projectes com la transformació del frontal marítim de la Pineda, etc. Tot plegat requereix lideratge, un Govern fort amb les idees clares i capacitat d'interlocució directe amb centres de decisió a Barcelona, Madrid i Brussel·les». «Només el PSC és capaç de garantir-ho», ha conclós.