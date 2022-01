Comencen les obres per al nou espai de l'Arxiu Municipal d'Altafulla

Està previst que aquestes finalitzin a finals d'aquest mes de gener

Actualitzada 12/01/2022 a les 14:10

L'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat aquesta setmana les obres que permetran habilitar un nou espai per a l'Arxiu Municipal a l'antic edifici de planta hexagonal adjacent a les antigues escoles Teresa Manero.

Les noves dependències de l'arxiu, amb una superfície d'uns 150 m2, reuniran la documentació que es conserva actualment al dipòsit situat al carrer del Vinyet, a les instal·lacions de la Biblioteca municipal.

Aquests treballs s'efectuaran en dues fases amb una inversió total de 78.145,08 euros. En una primera, s'adequarà l'espai en què les obres se centraran amb feines de paleta, instal·lacions diverses, fusteria i tancaments, amb una inversió de 48.145,08 (amb l'IVA inclòs); i en una segona fase, els treballs se centraran en l'adquisició d'arxivadors i en la finalització d'acabats. Aquesta segona fase compta amb una inversió de 30.000 euros (amb l'IVA inclòs).

Està previst que les obres de la primera fase finalitzin a finals d'aquest mes de gener. Prèviament al trasllat de la documentació que es conserva al dipòsit ubicat a la Biblioteca, es durà a terme una desinfecció ambiental de l'actual espai del carrer Vinyet, que anirà a càrrec de l'empresa Gestior Quimics SL.

Aquesta desinfecció consisteix en una nebulització dirigida a caixes i prestatgeries, i forma part del tractament necessari per preservar el fons de l'Arxiu en òptimes condicions per vetllar per la seva conservació i evitar el seu deteriorament en el futur.