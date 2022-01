Villarejo ja havia apuntat a la responsabilitat del CNI el 15 de gener del 2021 quan va declarar en un judici on estava acusat de calúmnies contra Sanz Roldán. Va afirmar que una font «molt important» havia avisat el CNI d'un «possible risc» d'atemptat a Barcelona, però «el CNI va dir que no era fiable» perquè «havia treballat per a ells, però en realitat era un espia marroquí».En aquesta ocasió, però, l'excomissari apunta directament a la intencionalitat del que va ser director del CNI. Segons el seu relat, Sanz Roldán va cometre «un error greu» perquè «va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya».Ho ha afirmat durant el judici de tres de les branques del cas 'Tándem' que té lloc a l'Audiència Nacional i que jutja diversos dels encàrrecs que l'excomissari va dur a terme.La seva declaració apuntala les informacions sobre la vinculació del CNI amb els atemptats, malgrat que aquesta branca no es va investigar durant el judici que va acabar a principis de 2021 a l'Audiència Nacional, on Villarejo, malgrat les peticions d'algunes acusacions, no va testificar.Tot plegat després que el diari Público donés a conèixer el 2019 la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI.