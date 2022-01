Vila-seca enceta aquest dijous la Festa Major d'Hivern en honor a Sant Antoni

El programa s'allargarà fins al 23 de gener

Actualitzada 11/01/2022 a les 16:38

Vila-seca gaudirà de la Festa Major d'Hivern, en honor a Sant Antoni, des del dijous 14 fins al diumenge 23 de gener. Una quarantena d'actes farciran el programa de festa major que s'iniciarà el proper dijous amb dos actes preliminars: la inauguració de l'exposició Restauració i Manualitats, del Casal de la Dona, i la presentació de Sant Miquel Arcàngel, a càrrec del Ball de Diables de Vila-seca.Divendres 14 de gener s'inaugurarà l'exposició 'Recuperem el Concurs de Cartells?' a la Biblioteca, un projecte de disseny per a un cartell de la Festa Major d'Hivern, organitzat per Jordina Rué Alcové. Oficialment, es donarà el tret de sortida a la Festa Major amb el pregó que tindrà lloc el mateix divendres 14 a l'Auditori, a partir de les 20.15 h. El Dr. Josep Maria Martorell, llicenciat en Ciències Físiques, doctorat en Enginyeria i director associat del Barcelona Supercomputing Center, serà el pregoner d'enguany. Cal destacar que el Barcelona Supercomputing Center és el centre nacional de supercomputació a Espanya, al servei de la comunitat científica i internacional i de la indústria, una eina essencial per a la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. Tot seguit al pregó, tindrà lloc un concert amb l'Orquestra Händel, sota la direcció de Rafael Fabregat.El dissabte començarà amb la Cursa de Pallassos i Pallasses 'Joan Busquets' a la plaça de Voltes, seguidament hi haurà xocolatada popular infantil a càrrec dels Xiquets de Vila-seca, que després actuaran a les 12.30 h. A la tarda, es lliuraran els premis del IX Concurs de Fotografia Albert Iturria i, seguidament, hi haurà La Nit del Foc amb el correfoc petit des de la plaça d'Estudi i el Ball de Sant Miquel, la Tabalada i el Correfoc, a la plaça de Voltes.El diumenge 16 de gener es disputarà el Tradicional Cós de Sant Antoni a partir de les 12 del migdia i, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la Cercavila del Seguici amb elements festius i balls, que sortirà des del jardí del Castell. El dilluns 17 de gener, dia de Sant Antoni, hi haurà la concentració dels Tres Tombs a les 11.30 h des de l'avinguda de la Generalitat, a les 12 se celebrarà la Missa Major i, destinat al públic familiar i infantil, es podrà gaudir de l'espectacle 'Quan les nenes volen alt' a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports. Per aquest i tots els altres espectacles, caldrà adquirir les entrades a través del web festes.vila-seca.cat Dimarts i dijous, 18 i 20 de gener respectivament, hi haurà un Tast de vins i caves organitzat per l'Hotel Raval de la Mar a les 7 de la tarda. Divendres 21 de gener es durà a terme la XL Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXIV Milla Local i, al vespre, José Corbacho presentarà 'Ante todo mucha calma' un monòleg de 75 minuts, en clau d'humor.El cap de setmana l'encetarà la XI Trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vila-seca, el dissabte a la plaça de l'Església. Tot seguit hi haurà la Cercabirra amb la Txaranga Band Tocats i dos passis del musical 'La Lámpara Maravillosa, tributo a Aladdín' a les 5 i a les 8 de la tarda, al Pavelló. Finalment, el Ball de Diables actuarà a la plaça d'Estudi a les 20.00 h.La Festa Major d'Hivern clourà el diumenge 23 de gener amb el joc de descoberta en família 'La gimcana del porquet', organitzat per l'Esplai l'Esclop i la XXXIX Trobada Gegantera a partir de les 9 del matí. A la tarda està previst el musical familiar “Iruxa+Skargots” a les 5 de la tarda al Pavelló i la representació de 'Comèdia negra' al Teatre El Centru a les 19.00 h.Cal recordar que, a causa de l'actual crisi sanitària provocada per la Covid-19, s'han restringit totalment els esdeveniments nocturns. La resta d'actes estaran subjectes a la normativa vigent, i comptaran amb controls de seguretat, l'obligatorietat de portar mascareta i mantenir la distància entre grups que no siguin bombolla.