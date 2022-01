Les Terres de l'Ebre sumen una nova mort per covid mentre les dades epidemiològiques baixen

Al Camp de Tarragona han baixat els hospitalitzats a planta però han augmentat els pacients a les UCI (+3)

Actualitzada 11/01/2022 a les 10:59

Situació a Catalunya

La demarcació de Tarragona ha sumat tres noves morts com a conseqüència del coronavirus, segons ha notificat el Departament de Salut. Aquestes corresponen a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre que eleven la xifra total de morts des de l'inici de la pandèmia a 209 (+3), mentre que a la de Camp de Tarragona es mantenen en 1.250 morts.Aquest dimarts, al Camp de Tarragona s'han registrat 2.508 positius, que sumen 96.367 totals. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 792 nous casos i la xifra total s'eleva a 27.034.Pel que fa al risc de rebrot, aquest continua decreixent. Ho fa en 99 punts menys al Camp de Tarragona i se situa en 3.211 punts. A l'Ebre baixa 104 punts i es troba en 3.428. Respecte a la velocitat de propagació del virus (Rt), a les comarques de Tarragona és d'1,09 (-0,09) i a les ebrenques d'1,03 (-0,08).Tot i que ha disminuït els nombre de pacients ingressats a planta al Camp de Tarragona a 116 (-7), les UCI han vist un augment i compten amb 34 pacients (+3). Als hospitals ebrencs hi ha un pacient menys a planta (40 en total) i hi ha 13 llits d'UCI ocupats, els mateixos que en la jornada anterior.Finalment, a les comarques de Tarragona 497.831 persones tenen la primera dosi de la vacuna, 435.691 la segona i les terceres dosis s'han posat a 181.919 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.185 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 130.503 amb la segona i 60.393 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 43.868 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.465.857. Els hospitals han sumat en les últimes hores 58 pacients més ingressats i el total és de 2.290. A més, hi ha 520 pacients crítics a les UCI, 20 més que en el balanç anterior. En paral·lel, s'han notificat 89 morts i la xifra total és de 24.882. El risc de rebrot puja a 3.896 (+38) i l'Rt baixa a 1,09, tres centèsimes menys. El 27,30% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 3.518,28 a 3.666,17. La incidència a 7 dies també puja, de 1.779,84 a 1.889,40.