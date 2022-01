La Pobla de Mafumet celebra la Festa Major d'hivern

Actualitzada 11/01/2022 a les 08:54

La Festa Major d'hivern de la Pobla de Mafumet en honor a la patrona del municipi, la Mare de Déu del Lledó, començarà el pròxim 22 de gener i fins al 6 de febrer i inclouran una vintena de propostes, que han estat adaptades al context actual per garantir la salut de totes les persones participants. En aquest sentit, la limitació en l'aforament dels diversos actes previstos, així com l'ús obligatori de mascareta en tot moment seran un cop més dues de les mesures que regiran aquests dies festius.Malgrat tot, des de l'Ajuntament es confia a poder desenvolupar la Festa Major amb una relativa normalitat i ubicant l'epicentre festiu al Pavelló i a la Carpa del Pavelló.En aquests espais hi tindran lloc activitats com la que obrirà el programa d'actes: la novena edició del festival de màgia Abraca...Pobla!. Com sempre, la cita amb la màgia i l'il·lusionisme arribarà amb una doble proposta, com és la gala familiar (22 de gener) i la gran gala internacional (23 de gener). En ambdós casos, diversos mags de gran renom internacional portaran tot el seu talent a la Pobla per fer gaudir el públic en dues sessions úniques i que no deixaran ningú indiferent.Pel que fa als artistes convidats, en aquesta ocasió l'Ajuntament pobletà aposta per la música, a través de Joan Dausà. L'artista santfeliuenc actuarà el 29 de gener a la Pobla, per presentar-hi el seu darrer treball discogràfic, Ho tenim tot, en un espectacle del qual l'Ajuntament en destinarà la recaptació íntegra a col·laborar amb causes solidàries.La mateixa finalitat tindrà la recaptació que assoleixi la representació teatral del Tartufo, el gran clàssic de Molière que arribarà a la Pobla de la mà de Pepe Viyuela. Aquest espectacle tancarà el programa festiu el 6 de febrer. En relació a aquesta Festa Major, l'alcalde de la Pobla, Joan Maria Sardà, destaca que «hem treballat intensament per oferir un programa d'actes variat, de qualitat i, sobretot, segur».