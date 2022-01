Inhabilitat dos anys l'exalcalde Josep Maria Puigibet (ERC) de la Bisbal del Penedès per prevaricació

L'Audiència de Tarragona l'ha condemnat per haver ocultat, del 2007 al 2012, les actes de les juntes de govern a l'oposició, formada pel grup municipal de CiU

L'Audiència de Tarragona ha condemnat per prevaricació administrativa a dos anys i tres mesos d'inhabilitació l'exalcalde de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) Josep Maria Puigibet (ERC), segons una resolució que desestima parcialment un recurs d'apel·lació.El Jutjat Penal número 3 de Tarragona havia condemnat a quatre anys, quatre mesos i quinze dies d'inhabilitació l'exalcalde per haver ocultat, del 2007 al 2012, les actes de les juntes de govern a l'oposició, formada pel grup municipal de CiU.L'Audiència de Tarragona ha rebaixat ara la pena en estimar parcialment el recurs d'apel·lació per dilacions indegudes.El 9 d'agost del 2011, l'alcalde va decretar que se suspengués la remissió de les actes de les juntes de govern locals a l'oposició, formada aleshores per quatre regidors de CiU.Aquestes actes han de remetre's a tots els membres de la corporació, per la qual cosa la secretària municipal va emetre un informe negatiu a aquest decret que incloïa un advertiment exprés a l'alcalde.L'oposició, després de reiterades peticions infructuoses -fins i tot sota l'empara del Síndic de Greuges- per accedir a les actes, va denunciar finalment el cas als tribunals.Josep Maria Puigibet va ser alcalde de la Bisbal del Penedès entre els anys 2007 i 2015.