Comencen les obres de renovació i millora al carrer Sant Pere de Constantí

Actualitzada 11/01/2022 a les 15:21

Afectacions viàries

Les obres de renovació integral del carrer Sant Pere ja estan en marxa. Avui dimarts 11 de gener han començat els treballs previs a aquestes obres de reurbanització del carrer, una de les inversions més importants que s'emmarca dintre del Pla d'inversions de 7 milions d'euros aprovat per unanimitat del Ple de l'Ajuntament per al període 2021-2024.Actualment, el carrer Sant Pere té les instal·lacions en avançat estat de deteriorament, i aquesta intervenció queda emmarcada en un seguit d'actuacions projectades per l'Ajuntament de Constantí per la millora i reurbanització del carrers del nucli urbà de la població. El projecte consistirà en la renovació integral de la xarxa d'aigua, clavegueram i paviments del citat carrer. També es farà una renovació de la senyalització i la xarxa de telecomunicacions.El projecte de reurbanització del carrer Sant Pere té un pressupost inicial de 899.900,53 €uros. El termini de durada d'execució del contracte és de 6 mesos aproximadament.El passat mes de desembre es va fer a la Sala de Plens del consistori una sessió informativa adreçada als veïns del carrer Sant Pere, en la qual es van poder resoldre dubtes i plantejar possibles millores al projecte.L'inici d'aquestes obres comportarà diverses afectacions i incidències viàries. Durant la seva execució, el carrer Sant Pere (tram des de la plaça Rafael de Casanovas fins a l'oficina de Correus) romandrà tancat al trànsit de vehicles. Únicament podran accedir-hi els veïns de la zona.Des de la Policia Local de Constantí s'ha informat que els usuaris del servei de d'autobusos han de tenir present que les dues parades de bus del c/Sant Pere queden anul·lades i es traslladen provisionalment davant del supermercat CONSUM (Plaça Rafael de Casanovas). Els carrers perpendiculars al carrer Sant Pere, és a dir, el carrer Peixateria, el carrer de La Costa i el carrer Sant Vicenç, tindran sortida únicament cap a la plaça Rafael de Casanovas.D'altra banda, l'accés al carrer Barcelona serà únicament pel carrer Sant Feliu a través del carrer Major.