Acaben les obres del nou 'skatepark' i la pista multiesportiva de Constantí

Actualitzada 11/01/2022 a les 08:34

L'Ajuntament de Constantí ha finalitzat els treballs de construcció del nou skatepark i d'una pista multiesportiva que s'ubica entre l'avinguda Andorra i el carrer Mossèn Ramon Bergadà. Els treballs van acabar la setmana passada, segons ha informat el consistori constantinenc. Aquest projecte ha permès crear un espai lliure, de zona verda, de caràcter esportiu i que complementarà l'oferta lúdica actual per als joves del municipi.A banda de la instal·lació de la pista multiesportiva i els mòduls per practicar l'skate, s'han instal·lat elements de mobiliari urbà com bancs i papereres a tota la zona.El pressupost d'aquesta actuació ha estat de 104.190,03 euros amb un termini d'execució d'uns dos mesos i mig. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla d'inversions de 7 milions d'euros aprovat per unanimitat del Plenari de l'Ajuntament de Consantí per al període 2021- 2024. De fet, aquest projecte va ser la proposta guanyadora, votada per la ciutadania, dels pressupostos participatius convocats per l'Ajuntament de Constantí en la passada edició de l'any 2019.