L'objectiu és disposar d'una radiografia actualitzada dels edificis per frenar la seva degradació

Actualitzada 10/01/2022 a les 13:56

L'Ajuntament de Valls ha encarregat un document tècnic d'inspecció i anàlisi de les façanes de més de mil finques del casc vell per poder impulsar les rehabilitacions necessàries, segons informa el consistori.Amb aquesta finalitat, la Junta de govern local ha aprovat la contractació de l'arquitecte Jordi Martí Balcells per un import de 15.125 euros.L'objectiu és disposar d'una radiografia actualitzada del parc immobiliari del casc antic com a base per frenar la seva degradació.Els propietaris de finques en aquest barri ja compten amb una bonificació del 95% de la taxa d'obres i està previst reforçar les ajudes en aquest sentit per rehabilitar el parc immobiliari.D'altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat l'adjudicació de les obres per recuperar un tram de la Muralla de Sant Antoni, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).El contracte s'ha adjudicat a Rècop Restauracions Arquitectòniques per prop de 400.000 euros i suposa la primera gran obra de la recuperació progressiva de l'antiga muralla medieval.El projecte inclou les obres necessàries de consolidació d'aquest tram de l'antiga muralla del segle XIV, la seva reinterpretació històrica i la urbanització del solar.