Tarragona i l'Ebre sumen 1.443 nous positius per covid i segueixen augmentant les hospitalitzacions

El risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus mantenen la seva tendència a la baixa

Actualitzada 10/01/2022 a les 10:42

Situació a Catalunya

Els hospitals han sumat en les últimes hores 114 pacients més ingressats i el total és de 2.232. A més, hi ha 500 pacients crítics a les UCI, els mateixos que en el balanç anterior. El Departament de Salut ha declarat 12.858 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.421.989. En paral·lel, s'han notificat dues morts i la xifra total és de 24.793. El risc de rebrot baixa a 3.858 (-241) i l'Rt ho fa a 1,12, sis centèsimes menys. El 27,83% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 3.562,76 a 3.518,28. La incidència a 7 dies també decreix, de 1.903,95 a 1.779,84.

El Departament de Salut ha notificat 1.443 nous casos aquest dilluns al matí a les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A la primera s'ha assolit la xifra total de 93.859 (+1.004) i a la segona zona 26.242 (+439).El risc de rebrot ha disminuït notablement al Camp de Tarragona amb 277 punts menys i avui es troba en 3.310. A l'Ebre també ha baixat a 3.532 punts (-349 punts). La velocitat de propagació del virus (Rt) segueix la seva tendència a la baixa, a les comarques de Tarragona és d'1,18 i a les ebrenques d'1,11.Aquest dilluns, Salut no ha notificat cap defunció per covid-19 a la província, motiu pel qual el Camp de Tarragona manté la xifra total de morts durant la pandèmia a 1.252, i les Terres de l'Ebre en 206.La pressió hospitalària ha augmentat als hospitals tarragonins on hi ha 123 persones ingressades a planta (+9) i 31 a les UCI (+1). Els ebrencs també registren una pujada dels pacients covid ingressats, hi ha 41 persones a planta (+1) i 13 llits d'UCI ocupats (+2).Pel que fa al procés de vacunació, a les comarques de Tarragona 496.868 tenen la primera dosi, 435.096 la segona i les terceres dosis s'han posat a 177.294 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 145.143 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 130.347 amb la segona i 58.654 amb la tercera.