En una reunió celebrada avui entre l'Ajuntament i les colles, aquestes han decidit per majoria no tirar endavant l'acte central de la festa

Actualitzada 10/01/2022 a les 21:06

Les colles que participen en la festa major de Salou d'hivern han acordarat avui suspendre, novament, el Cós Blanc, que s'havia de celebrar al febrer. L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat del tècnic de Cultura i el cap de Protocol, ha presidit la reunió amb els representants de les colles per decidir si tirava endavant o no l'acte central i més multitudinari de la festa, el Cós Blanc, i la rua matinal de les carrosses. Finalment, els grups festius han votat per una àmplia majoria suspendre'l. Malgrat això, l'Ajuntament ha assegurat que s'organitzaran tots aquells actes de la festa major que es puguin desenvolupar d'acord amb les mesures recomanades per evitar els contagis per covid.Durant la trobada s'han celebrat dues votacions. En la primera s'ha decidit la suspensió de la celebració al febrer. En una segona votació, les colles han hagut de triar entre ajornar-la uns mesos més tard o, directament, preparar les carrosses per a l'edició de 2023. Ha guanyat la segona opció, ja que les colles no volen arriscar-se a fer els preparatius perquè, a última hora, es torni a suspendre a causa de la pandèmia. De fet, les escoles del municipi ja van decidir fa mesos que no participarien en l'edició de 2022 si aquesta s'acabava celebrant. D'altra banda, les actuals recomanacions per evitar els contagis obligarien a organitzar el Cós Blanc sense el llançament de confeti, el que faria perdre l'essència de la festa.