Més de 150 de persones protesten contra l'obligatorietat d'impartir el 25% de les classes en castellà a Vila-seca

Les famílies afectades denuncien que la sentència del TSJC vulnera els drets lingüístics dels alumnes

Actualitzada 10/01/2022 a les 21:10

Més de 150 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça de l'Església de Vila-seca per protestar contra la sentència del TSJC que obliga a l'Institut Ramon Barbat i Miracle a impartir el 25% de les classes en castellà en un curs de quart d'ESO. En la protesta, hi han participat famílies afectades, les quals han denunciat que la resolució judicial vulnera els drets lingüístics dels seus fills. «Volem una escola inclusiva en català, el català és una llengua menystinguda i a Vila-seca molt més», ha assegurat la Pilar Murcia, mare d'una alumna d'aquest centre educatiu. Les famílies i els representants del sindicat d'USTEC també han reclamat al Departament d'Educació que vetlli per l'escola pública i en català.