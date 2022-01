L'Ajuntament del Vendrell encarrega un avantprojecte dels Aragalls

El consistori vol condicionar un passeig per finalitzar l'itinerari ciclista i un eix cívic fins a la plaça del Pessebre

Actualitzada 10/01/2022 a les 07:47

L'Ajuntament del Vendrell ha encarregat la redacció d'un avantprojecte pel condicionament del torrent dels Aragalls per tal d'obrir el municipi cap al mar mitjançant la continuació i digna arribada de la via verda fins al mar. També pretén atraure la ciutadania i visitants dels barris marítims cap a l'interior, fins al Vendrell-centre.El consistori vol condicionar un passeig per finalitzar l'itinerari ciclista i un eix cívic fins a la plaça del Pessebre, un passeig capaç de fluir de terra cap a mar i de mar cap a terra endins. El condicionament d'aquest tram és la primera peça d'un projecte integral per cohesionar el municipi a través de la xarxa de camins i carrils bici.Alhora, la redacció de l'avantprojecte del torrent dels Aragalls continua en la línia de transformació urbana ja iniciada amb els projectes del Dr. Robert i les Quatre Fonts: espais vertebradors que fins ara havien estat concebuts com a territori del cotxe i com a espais de pas, no-llocs. Uns espais que ara es desitja reconvertir en zones de ser-hi, és a dir, de relació, o d'activitats cíviques de primer ordre.