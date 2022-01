La velocitat màxima en aquest tram és de 90 quilòmetres per hora

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que va ser enxampat circulant per l'N-420 a l'altura de Guiamets, al Priorat, a 194 quilòmetres per hora. La velocitat màxima de circulació en aquest tram és de 90 quilòmetres per hora.