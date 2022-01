En l'inici de curs a Tarragona ja s'han hagut de substituir 200 professors per baixes relacionades amb la covid

S'ha previst un seguit de mesures excepcionals i es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies

Actualitzada 10/01/2022 a les 18:55

El Departament d'Educació ha ampliat, de forma extraordinària, el nomenaments de docents per fer front a la tornada a les classes després de les vacances de Nadal. En total avui s'han gestionat 199 nomenaments a la demarcació, 134 al Camp de Tarragona i 65 a les Terres de l'Ebre.Per tal de garantir que els centres puguin obrir les portes amb normalitat avui, primer dia d'escola, i puguin atendre l'alumnat, Educació ha previst un seguit de mesures excepcionals. Així, es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies –fins ara es cobrien les de 7 o més dies de durada-. A més, durant els propers dies, si és necessari, es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. També per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va explicar ahir que «com a mesura excepcional s'atendran i es cobriran totes les baixes de curta durada. A més, farem nomenaments cada dia per tal que les baixes comunicades per l'equip directiu tinguin substituts a l'aula».