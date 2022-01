Actualitzada 10/01/2022 a les 12:25

Detenen una cuinera de la presó de Mas d'Enric per introduir droga i telèfons mòbils al centre penitenciari. L'arrest de la treballadora s'ha produït aquest dilluns a quarts de vuit del matí per part dels Mossos d'Esquadra, que han actuat en col·laboració amb Afers Penitenciaris. La cuinera ha estat interceptada abans que accedís a la presó per començar la seva jornada laboral.Els serveis d'informació del mateix centre havien alertat que existien indicis per sospitar de la dona. Aquestes s'han confirmat quan, en l'escorcoll dels seus efectes personals, s'ha trobat un paquet amb substàncies estupefaents i cinc aparells telefònics.