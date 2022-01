El sector turístic tarragoní tanca les festes de Nadal amb millors resultats a l'interior que a la costa

La costa, a l'espera del segon torn de l'Imserso

Miró ha valorat positivament aquestes dades en un context de pandèmia encara present. En aquesta ocasió, i amb les restriccions encara vigents, la majoria de visitants han estat grups familiars petits que han fet estades curtes. L'únic període en què les cancel·lacions han tingut una major presència a la Terra Alta ha estat durant els dies propers al 6 de gener, quan es van registrar un petit repunt d'anul·lacions que van fer baixar l'ocupació fins al 50% en els allotjaments rurals de la comarca.El turisme interior ha tingut una demanda més elevada les últimes setmanes de l'any, una situació que Guardià ha justificat pel perfil del visitant, més familiar, que busca aquest tipus d'allotjaments per allunyar-se de les aglomeracions. En aquesta línia, el portaveu de la FEHT ha criticat la incidència negativa que han tingut les restriccions per la pandèmia tant als allotjaments de la costa, com a l'oci nocturn i també a la restauració, molts dels quals no van obrir perquè no els sortia a compte. "És la situació de sempre, quan sembla que és un moment de temporada en què pots treure la pols a la caixa, tornes a tenir problemes. Això reverteix negativament en el sector", ha lamentat. Segons la federació, durant les festes nadalenques només van obrir una dotzena d'hotels i una dotzena més de càmpings arreu de la demarcació.Tot i la diferència d'ocupació, tant a la costa com a l'interior, el perfil dels turistes ha estat de proximitat. En el cas concret de la Terra Alta, el públic majoritari provenia de Catalunya i el País Valencià i malgrat no ser una destinació de neu, l'atractiu de l'entorn natural ha fet créixer les reserves durant les últimes setmanes.Pel que fa al programa Imserso, recuperat aquest desembre, els hotelers tarragonins es plantegen adherir-se al segon torn que s'obrirà a mitjans de febrer. Els empresaris de la demarcació van descartar participar en el primer torn, que consideren que va arribar tard i sense una resposta a la reclamació del sector d'encarir els preus del programa de turisme social. Tot i que la reivindicació no s'ha resolt, ara una dotzena d'hotels de la zona podrien participar en el programa que els serviria per engegar la temporada i, alhora, mantenir les plantilles.