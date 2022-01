El Govern instal·larà les tres sirenes de risc químic a Reus i Salou durant el primer semestre d'enguany

«La instal·lació dels sensors és fruit del desenvolupament del Plaseqta»

Dues de les sirenes anunciades es col·locaran a la capital del Baix Camp, concretament al barri de Bellissens amb un radi d'abast d'un quilòmetre i a la zona de l'edifici del CAT 112, amb un abast de 600 metres. La tercera sirena, ubicada a Salou, s'instal·larà prop de la zona de Port Aventura amb un abast d'un quilòmetre. Cada sirena té un cost aproximat d'entre 30.000 i 40.000 euros.La instal·lació d'una cinquantena de sensors de toxicitat -una vintena per detectar fuites de clor i una trentena per sulfur d'hidrogen- respon a la primera fase d'una prova pilot «pionera», en què s'han col·locat aquests elements fora del polígon químic tarragoní, al barri de Bonavista i a la Canonja. Durant els pròxims mesos, es provaran els sensors per validar la informació i minimitzar així falsos positius o falsos negatius en el marc de la segona fase. També es faran anàlisis per valorar el seu funcionament. La directora de Protecció Civil ha assenyalat que es desconeix cap altre cas d'una prova d'aquestes característiques en què s'hagin instal·lat sensors als voltants de cap polígon químic.Pel que fa al Plaseqta, la directora de Protecció Civil ha assegurat que es troba en desenvolupament i que es tracta d'una «feina constant». Per això, ha assenyalat que es manté el contacte amb les administracions locals i veïns i que la instal·lació dels sensors, així com les campanyes de sensibilització o la col·locació de sirenes, és fruit d'aquest pla.D'altra banda, l'espai de diàleg amb el teixit associatiu tarragoní, creat la tardor passada, continua la tasca d'escolta activa entre els agents implicats. En la reunió celebrada al novembre, les entitats veïnals van reclamar la implementació del sistema d'avisos per SMS Cell Broadcasting. En aquest sentit, Salvat ha insistit que es tracta d'una normativa marcada per la Unió Europea (UE) i que el govern espanyol està en converses per aplicar-la a partir del mes de juny d'enguany. Des de Protecció Civil reiteren la voluntat que el polígon químic de Tarragona participi en una prova pilot un cop s'aprovi aquest sistema d'avís a la ciutadania en situacions d'emergència química.