L'avaria ha obligat a transbordar dos trens amb 73 passatgers afectats

Actualitzada 08/01/2022 a les 18:30

Els tècnics d'Adif han restablert la circulació ferroviària entre Reus i La Plana de Picamoixons de la línia de Rodalies R14 que havia quedat interrompuda per una incidència al sistema d'electrificació aquest dissabte a la tarda.Una hora i mitja després de l'avís, els trens tornen a circular per aquesta línia. A causa de l'avaria, s'ha establert transport alternatiu per carretera entre Reus i Lleida pels trens de la línia R14 afectats i dos trens han hagut de ser transbordats amb 73 passatgers afectats.