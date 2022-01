La URV impulsa quinze empreses l'últim any i segueix creixent en temps de pandèmia

«L'emprenedoria és lícita a tots els nivells»

A través d'una plataforma pròpia, Viagedia proposa facilitar la tria d'una destinació per a grups escolars i alhora, millorar la gestió dels pagaments dels viatges per part dels centres escolars o dels pares. Aquest, segons la promotora de l'empresa emergent, Mireia Giró, representa un dels punts forts del negoci. Per Giró, a l'aposta per la tecnologia s'hi suma la comunicació directa i l'especialització que els diferencia dels seus competidors més grans.Viagedia és una 'start up' nascuda abans de la pandèmia que es va veure condicionada per les restriccions de mobilitat. Tot i que durant el 2020, les devolucions van estar a l'ordre del dia, poc a poc va poder recuperar volum de negoci durant l'any passat, fins arribar a gestionar sis viatges escolars per a adolescents. En els primers mesos de vida, la companyia va arribar a facturar 300.000 euros i preveu que enguany es pugui arribar a un terç d'aquesta facturació. La situació sanitària global i les restriccions de cada govern hi tindran molt a veure, malgrat que Giró es mostra optimista a mitjà termini. En aquest sentit, manté la confiança per tornar a viatjar de forma segura a destinacions nacionals i internacionals es recuperi aviat.El projecte de Viagedia es va gestar a través del màster en Emprenedoria i Innovació de la URV. De fet, la creació d'una empresa emergent és una de les sortides laborals que s'ofereixen als estudiants. Tal com ha apuntat a l'ACN Xavier Càmara, els estudis permeten que els alumnes apostin per engegar un negoci o bé passin a formar part d'un projecte ja existent i hi aportin una visió innovadora per fer front als reptes existents.Per poder rebre l'assessorament per part de la URV no és necessari estar-hi vinculat acadèmicament. Més enllà d'aquest suport, la universitat també proporciona píndoles formatives a aquells emprenedors que requereixin un impuls en algun aspecte concret. Al llarg de l'any 2020, es van assessorar 120 projectes empresarials de diferents àmbits per sortir al mercat.Tot i tenir exemples d'èxit d'empreses emergents nascudes amb el suport de la URV que han tingut un creixement exponencial -com és el cas de Freshly Cosmetics-, no totes les companyies de nova creació tenen el mateix recorregut, però no per això són menys importants. Així ho defensa Càmara, qui ha assenyalat que «l'emprenedoria és lícita a tots els nivells».D'altra banda, des de fa tres cursos, la URV ofereix a l'alumnat la possibilitat de cursar una optativa transversal per promocionar l'emprenedoria. Sota el nom 'Eines per emprendre', es busca donar una empenta als estudiants que tinguin una idea i la vulguin convertir en un projecte empresarial. De moment, es tracta d'una assignatura que s'imparteix al campus Sescelades especialment, però que a la llarga es vol ampliar a tots els graus que ofereix la universitat.