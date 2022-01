Es notifiquen més de 2.000 nous contagis en una jornada marcada pel nombre de defuncions a la demarcació de Tarragona

La pressió hospitalària, el risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus (Rt) es mantenen en valors similars

Actualitzada 08/01/2022 a les 10:16

La situació a Catalunya

El nombre de casos positius durant la jornada d'ahir a la Província de Tarragona, continua presentant números alarmants segons les dades proporcionades pel Departament de Salut de la Generalitat. Al Camp de Tarragona van ser 1.789 els nous casos de Covid-19, mentre que a les Terres de l'Ebre en van ser 545. Aquestes noves dades augmenten el nombre total de casos al Camp de Tarragona fins als 91.641 i a les Terres de l'Ebre fins als 25.400.Durant la jornada d'ahir, es van notificar cinc defuncions a la Província. Una al camp de Tarragona i quatre més a l'Ebre, el que augmenta el nombre de defuncions al Camp de Tarragona a 1.252 i a les Terres de l'Ebre a 206.La pressió hospitalària es manté en nombres similars en totes dues regions sanitàries. A les comarques tarragonines el nombre d'ingressats en planta disminueix fins als 109 (cinc menys que ahir), però augmenta el d'ingressats a l'UCI, que ara compta amb 29 pacients infectats de Covid-19, dos més que ahir. A l'Ebre són 39 els ingressats a planta (un menys que ahir) i 12 els qui es troben a l'UCI, el mateix nombre que ahir.El risc de rebrot segueix augmentant al Camp de Tarragona i s'enfila fins als 3.628 punts (90 punts més que ahir) i cau 33 punts a les Terres de l'Ebre per situar-se en 3.988. La velocitat de propagació del virus (Rt) disminueix en totes dues demarcacions amb uns valors d'1,37 al Camp de Tarragona i 1,33 a les Terres de l'Ebre.Finalment pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona 495.726 tenen la primera dosi, 434.486 la segona i les terceres dosis s'han posat a 171.378 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 144.939 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 130.025 amb la segona i 56.224 amb la tercera.Les UCI han sumat 28 crítics més en les darreres 24 hores i ja freguen els 500, amb un total de 499. Hi ha, però, 25 hospitalitzats menys i es torna a baixar de la xifra dels 2.000 (1.977), segons les últimes dades fetes públiques per Salut. En les últimes 24 hores Salut ha declarat 31.639 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.395.249. S'han notificat 79 morts més i la xifra total puja a 24.791. El risc de rebrot puja a 4.075 (+120) i l'Rt baixa a 1,22, cinc centèsimes menys. El 25,86% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.252,77 a 3.429,16. La incidència a 7 dies també creix, de 1.539,48 a 1.889,68.