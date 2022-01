Un espai únic a tocar de casa

Tots els diumenges es fan visites guiades gratuïtes a l'Espai Natural de la Séquia Major de Vila-seca

Durant aquest mes de gener i fins al febrer, el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca organitza visites guiades gratuïtes a l'Espai Natural de la Séquia Major.

Es tracta d'un espai de prop de 17 hectàrees, constituït per comunitats vegetals de canyissar, prats humits i jonqueres, i també un valuós reservori faunístic. La Séquia, que es va construir amb l'objectiu de drenar els antics estanys a prop del mar, és en l'actualitat un dels destins preferits de les aus migratòries a Catalunya. Bernats pescaires, blauets, polles blaves, cabussets o martinets blancs són aus que poden niuar al llarg de l'any a les aigües de la Séquia Major. També és l'hàbitat d'espècies singulars, com la tortuga d'aigua europea (Emys orbicularis) i el fartet (Aphanius iberus). Aquest és un peix especialment adaptat als aiguamolls que comparteixen l'aigua salada del mar amb la dolça procedent dels aqüífers, i aquesta característica va fer que s'adaptés especialment bé a la zona de la Séquia Major. Cap de les dues espècies es pot veure en altres llocs del territori català, perquè ambdues estan en perill d'extinció. Pel que fa a la vegetació, poden observar-se coexistint en els seus respectius hàbitats els tamarius, els àlbers, el limonium i els salzes amb els canyissars i els joncs.

La visita guiada és apta per a totes les edats, comprèn un recorregut d'uns dos quilòmetres que es recorren aproximadament en dues hores, durant les quals s'explica la història de l'indret i els seus valors naturals, s'interpreten els rastres d'activitat animal a través de les petjades, les plomes, els nius i les restes de menjar, i s'observen els ocells i les espècies protegides de l'espai.

L'Espai Natural de la Séquia Major compta amb passarel·les de fustes per travessar les àrees inundables, una caseta d'observació i el mirador elevat del Pont de l'Art, accessible des del carrer d'Amadeu Vives, i des d'on es pot tenir una visió amplia i elevada de l'espai. Destaca també la Caseta de les Xibeques, que va prendre el nom de les òlibes que l'habitaven, i que servia per a regular els excessos d'aigua, tant la de mar com la de la séquia (a prop de la construcció s'hi poden veure encara alguns mecanismes hidràulics).

Les visites a la Séquia Major de Vila-seca es fan tots els diumenges a les 11 del matí, fins al mes de febrer. Després, l'espai natural queda tancat al públic per respectar el període de nidificació de les aus, i no tornarà a obrir fins al mes d'agost, quan es reprendran les visites guiades.

La visita guiada és una iniciativa del Patronat Municipal de Turisme i compta amb el monitoratge de Cel Rogent. Les visites són gratuïtes i es fan en grups de 10 persones com a màxim. Cal fer una reserva prèvia al telèfon 977 390 362, i com a mesures de seguretat, es recorda als visitants l'obligació de dur la mascareta posada. També es recomana portar els prismàtics per a l'observació de les aus de casa.