Segon premi de la loteria d'El Niño: un bitllet venut a l'Espluga de Francolí i un a Falset

Els dos números es van vendre a través de màquina en dos estancs

Actualitzada 06/01/2022 a les 17:35

El segon premi de la loteria d'El Niño ha deixat a Falset una part del segon premi, concretament un número venut a través de màquina a l'estanc del carrer Miquel Barceló núm.3.La propietària de l'establiment, Imma Piqué, afirma que l'afortunada no ha volgut donar gaires detalls respectant la seva intimitat, és una noia del poble, que va comprar la seva participació en el sorteig fa quatre o cinc dies. Segons la propietària, «com que el bitllet sortia automàticament de la màquina, no va tenir ocasió de triar, i en veure que el número era el 44.469 va dir que era un número estrany, i que segur que no li tocaria. Poc ens ho esperàvem, aleshores, que aquell seria un número premiat».Com que l'establiment que l'ha venut és un estanc, avui al matí estava tancat per ser dia de Reis, i no hi ha hagut concentracions de veïns a l'establiment, encuriosits pel premi. Tampoc no hi ha hagut celebració de cap mena.«Quan obri demà no sé què em trobaré», ha afegit la propietària, «ni sé tampoc si l'afortunada vindrà a cobrar el bitllet o bé el durà al banc», ha dit.A l'Espluga de Francolí, en circumstàncies molt similars, un altre estanc, el del carrer Lluís Carulla, 59, ha venut un altre número premiat, també a través de màquina. En aquest cas, el propietari, Víctor López, afirma que no coneix l'afortunat i no sap si és del poble, perquè «aquests dies tenim molt de turisme, persones que venen a visitar Poblet i la natura de la zona».Tampoc hi ha hagut celebracions. Cadascun dels premiats s'endurà 75.000 euros, que després d'impostos quedaran en 68.000 euros nets.