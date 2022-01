La demarcació de Tarragona suma més de 2.000 contagis en només 24 hores

El nombre de pacients hospitalitzats i el risc de rebrot segueix creixent a les dues regions sanitàries

Actualitzada 07/01/2022 a les 11:09

La situació a Catalunya

La província de Tarragona ha tornat avui a presentar un nombre preocupant de nous casos. Al Camp de Tarragona s'han registrat 1.138 positius, que se sumen als 89.852 totals. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 894 nous casos i la xifra total s'eleva a 24.855.El risc de rebrot segueix augmentat a tot el territori amb 120 punts més al Camp de Tarragona (3.538). En canvi, a l'Ebre puja 10 punts i assoleix els 4.021. Pel que fa la velocitat de propagació del virus (Rt) aquesta baixa fins a l'1,44 a les comarques de Tarragona i a l'1,42 a les ebrenques.El Departament de Salut no ha notificat cap defunció per covid-19 a la província, motiu pel qual el Camp de Tarragona manté la xifra total de morts durant la pandèmia a 1.251, i les Terres de l'Ebre en 202.La pressió hospitalària manté unes xifres semblants als hospitals tarragonins on hi ha 114 persones ingressades a planta (+2) i 27 a les UCI (-1). A l'Ebre hi ha un augment dels pacients covid ingressats, hi ha 40 persones a planta (+6) i 12 llits d'UCI ocupats (-1).Finalment pel que fa al procés de vacunació, a les comarques de Tarragona 494.780 tenen la primera dosi, 433.923 la segona i les terceres dosis s'han posat a 167.524 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 144.693 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 129.773 amb la segona i 54.891 amb la tercera.Catalunya supera els 2.000 ingressats als hospitals per covid. En concret, són 2.002 hospitalitzats, 84 més que fa 24 hores. Pel que fa a l'UCI, hi ha 4 crítics més i ja sumen 471. El Departament de Salut ha declarat 12.097 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.363.310. No s'ha notificat cap defunció nova i la xifra total es manté en 24.712. El risc de rebrot puja a 3.955 (+97) i l'Rt baixa a 1,27, sis centèsimes menys. El 25,52% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.986,49 a 3.202,99 en un dia. La incidència a 7 dies també creix, de 1.781,94 a 1.818,94.