Els Reis tornen a repartir casa per casa els regals als nens de Cambrils

Melcior, Gaspar i Baltasar fan arribar més de 900 paquets als més petits del municipi com és tradició cada 6 de gener

Actualitzada 06/01/2022 a les 20:59

Com és tradició l'endemà de la nit de Reis, Ses Majestats van repartir als infants els regals casa per casa a Cambrils. Els més petits, des de primera hora del matí, esperaven amb nervis l'arribada dels Reis per comprovar si els seus desitjos, entregats els dies anteriors, s'havien fet realitat.

És un costum que acumula més de cinquanta anys al municipi i que organitza l'Associació d'Antics Alumnes de la Salle. Enguany, el repartiment dels regals a domicili va tornar després que l'any passat no es pogués dur a terme a causa de la crisi sanitària. Aleshores, la comitiva reial no va repartir regals, però sí que va fer visites als domicilis d'alguns cambrilencs.

L'Associació d'Antics Alumnes de la Salle conjuntament amb el Departament de Festes de l'Ajuntament, organitzen aquesta tradició que comencen a preparar des de setembre i que també coordina l'arribada de Ses Majestats al port de Cambrils i la recollida de cartes dels patges.

Des de ben d'hora, Melcior, Gaspar i Baltasar van recórrer els carrers de Cambrils a bord de tres cotxes diferents. Els infants, al seu torn, esperaven il·lusionats els seus desitjos a peu de carrer. La ruta es va iniciar a les 9 hores del matí pel barri del Pinaret i, després de seguir per la plaça del Pòsit i per les urbanitzacions de Llevant i de Ponent, Ses Majestats van estar fent la distribució de més de 900 presents fins a dos quarts de tres. Després d'un any en què els Reis no van poder fer arribar els desitjos als cambrilencs, enguany «s'ha pogut fer un repartiment com el de sempre», indicava Joan Anton Plana, president de l'associació.

Malgrat tot, «els membres organitzadors s'han hagut de reduir a causa de les restriccions per la covid», lamentava Plana amb relació als més de 60 voluntaris que van fer possible l'acte. El nombre de persones que cada any participen en l'acte i que «treballen de forma voluntària i altruista» va ser inferior al d'altres anys per «reduir el temps de maquillatge», explicava el president. Feia referència a la tasca de preparació dels patges abans del repartiment dels regals i com «s'ha de desinfectar tot cada cop», alenteix la feina. Per les mateixes circumstàncies, a diferència d'altres anys, només hi anava un rei sense cap acompanyant en cada vehicle, reduint així al màxim el contacte social.

Pel que fa a la distribució, Plana calculava que l'edició d'enguany havia repartit menys regals que altres anys. Tot i això, «el sistema ha funcionat i tot ha anat igual de bé», celebrava. Plana es mostrava també satisfet per la «col·laboració i rebuda dels cambrilencs» que cada any ajuden al fet que la tradició segueixi viva.