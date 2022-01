Detingut un veí de Roda per un presumpte delicte de violència de gènere

L'home va ser denunciat per la seva parella el passat dimarts

Actualitzada 07/01/2022 a les 17:24

Agents de la Policia Local de Roda de Berà van detenir ahir al matí un home de 44 anys d'edat, veí de Roda de Berà, per un presumpte delicte de violència de gènere. La Policia Local havia rebut una trucada del 112 en la qual s'indicava que la víctima havia trucat al telèfon d'emergències informant que el presumpte maltractador es trobava dins del seu domicili.Dues dotacions del cos policial rodenc es van posar en marxa i van aconseguir identificar a la via pública el denunciat, qui va ser detingut. Un cop informat del motiu de la detenció i dels seus drets, l'individu va ser traslladat a la comissaria de Mossos d'Esquadra del Vendrell, on la víctima havia interposat una denúncia el passat 4 de gener.