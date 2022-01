Apunyalen un home al mig del carrer de Valls després de discutir amb un altre

L'incident s'ha produït al mig del passeig de l'Estació a quarts de dotze del migdia

Actualitzada 07/01/2022 a les 13:15

Un home ha rebut aquest matí de divendres una ganivetada al braç a Valls. Segons ha avançat El Vallenc, l'incident s'ha produït al mig del passeig de l'Estació a quarts de dotze del migdia.Els fets s'haurien produït després d'una baralla entre dues persones. Segons el mitjà local, la víctima convivia amb el seu agressor des de feia pocs dies al carrer Colon. Els dos individus s'han barallat amb un ganivet i una defensa extensible per una qüestió relacionada amb la salut pública, segons ha apuntat ACN.El succés ha generat molta expectació a la zona on s'han desplaçat diverses dotacions des Mossos d'Esquadra. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha assistit a la víctima.L'agressor hauria abandonat l'arma blanca al lloc dels fets i ha marxat cap al Pius Hospital de Valls, on ha estat ingressat pels cops rebuts i custodiat pels Mossos d'Esquadra.