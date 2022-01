Adif instal·larà cablejat d'alumini entre Alcover i Vilafranca per evitar robatoris

L'actuació tindrà un cost de més de 2,4 milions d'euros i s'executarà en un termini de 18 mesos

Actualitzada 07/01/2022 a les 13:06

Adif Alta Velocitat ha adjudicat per 2,4 milions d'euros un contracte de serveis per instal·lar cablejat d'alumini en el tram Alcover (Alt Camp)-Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) de l'AVE Madrid-Barcelona-França amb l'objectiu de reduir la probabilitat de robatoris en la línia.El contracte, amb un termini d'execució estimat de 18 mesos, ha estat adjudicat a la Unió Temporal d'empreses (UTE) integrada per les companyies Electren i Moncobra, segons ha informat Adif en un comunicat.En aquest tram, aquesta línia d'energia ha estat objecte en els últims anys d'actes vandàlics i robatoris de cable, provocant l'establiment de limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat del trànsit ferroviari i generant importants afeccions a l'explotació.Aquesta actuació consisteix en la instal·lació de nou cable d'alumini per a les línies de 750 V en aquelles zones més afectades, amb l'objectiu de garantir la funcionalitat i fiabilitat del sistema de subministrament d'energia.D'aquesta manera es disminuirà la probabilitat de robatoris en les instal·lacions amb l'ocupació de conductors d'alumini.