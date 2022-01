El segon premi de la loteria del Niño deixa diners a l'Espluga de Francolí i Falset

El número 44.469 està dotat amb 75.000 euros per dècim

Actualitzada 06/01/2022 a les 12:59

El segon premi del sorteig extraordinari de la loteria del Niño (44.469) ha deixat diners a l'Espluga de Francolí i també ha esquitxat Falset, on ahir a la tarda es va vendre un dècim. Aquest segon premi està dotat amb 750.000 euros per sèrie (75.000 euros al dècim).A més de a Tarragona, el premi ha caigut en una vintena d'administracions de municipis com Manresa, de Barcelona – en punts de venda situats entre d'altres al Corte Inglés, al centre comercial de las Arenas i a Diagonal Mar-, Sant Fruitós de Bages, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Puig-Reig i Sant Adrià de Besòs, entre d'altres.El primer premi, valorat en 2 MEUR cada sèrie, ha estat per al 41655 i ha caigut íntegrament a Logronyo. Així, el primer premi ha passat de llarg de Catalunya.Pel que fa el tercer premi (250.000 euros la sèrie), ha estat per al 19467 i ha caigut parcialment a l'Hospitalet de Llobregat.