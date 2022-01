Dos incendis i contenidors cremats, el balanç de Bombers de la nit de Reis al Camp de Tarragona

Un dels incendis es va produir a Tarragona i l'altre a Reus però no es van haver de lamentar ferits de gravetat

Els Bombers de la Generalitat van haver de fer diversos serveis la nit de Reis al Camp de Tarragona. Els primers avisos que van rebre van ser per cinc serveis per contenidors cremats a Tarragona. El primer avís va arribar a les 19.31h. Un incendi va destruir totalment un contenidor per reciclar paper i cartó a l'alçada del número 17 del carrer Sant Antoni Maria Claret. Gairebé un quart d'hora després, arribava el segon avís. En aquest cas es tractava d'un altre contenidor al mateix carrer, però aquest cop davant el número 30.

A les 20.27h entrava el tercer avís, en què es notificava l'incendi d'un altre contenidor per reciclar paper i cartró, però al carrer de Francesc Bastos, a l'alçada del número 30. A les 20.35h es notificava un quart servei d'aquestes característiques; novament un contenidor per paper i cartró, però aquest al carrer de Pin i Soler, a l'alçada del número 11. L'últim servei es va fer al carrer de Santa Joaquima de Vedruna, després de l'avís rebut a les 20.49h. En cap d'aquests serveis, en què hi va treballar un sol vehicle dels Bombers, no hi va haver persones ferides. Es desconeixen les causes de tots aquests incendis.

Un intoxicat per un incendi elèctric

A les 21.38h. els Bombers van ser alertats per un incendi elèctric. El foc afectava la instal·lació elèctrica d'una casa aïllada, feta de fusta, de la urbanització Rodolat del Moro, al terme municipal de Tarragona. Hi van treballar 7 dotacions dels Bombers, que van haver de retirar part del fals sostre d'un parell d'habitacions de la casa per arribar al focus de l'incendi. El foc va quedar totalment extingit a les 23.04h. Les 4 persones que viuen a la casa, dos adults i dos menors, van ser evacuats mentre es treballava en l'extinció de l'incendi. Un dels adults va haver de ser atès in situ perquè havia inhalat fum, però se li va donar l'alta al mateix lloc.

Incendi a Reus

A Reus, una persona ha hagut de ser atesa en haver inhalat fum arran d'un incendi que ha destruït totalment una habitació en una casa del carrer Ponent. L'avís ha arribat a les 02.12h i ha fet mobilitzar 5 dotacions dels Bombers. Tot i que el foc no s'ha estès més enllà de l'habitació cremada, el fum ha afectat tota la construcció. La dona que hi viu, però, ha rebut l'alta in situ un cop l'han atesa els serveis mèdics.