Reus supera Tarragona en nombre d'habitatges nous per primer cop

Durant l'any 2021 ha visat 180 davant dels 63 registrats per la capital de la demarcació, on hi ha més rehabilitacions

Actualitzada 04/01/2022 a les 21:10

El sector de la construcció a la demarcació de Tarragona ha recuperat l'activitat durant el 2021 amb un increment del 26%, el que l'han fet situar a nivells similars de 2009, a l'inici de l'esclat de la bombolla immobiliària. El creixement, però, ha estat desigual al conjunt de la província. La ciutat de Reus ha superat i gairebé ha multiplicat per tres el nombre d'habitatges registrats al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COATT), on s'emeten els visats de les noves edificacions. Així, mentre es van autoritzar 179 habitatges residencials nous a Reus, a Tarragona només van ser 63.

La construcció d'habitatges nous a Reus i a Tarragona segueix també una tendència diferent a ambdues ciutats. Tant a una com a l'altra, l'any 2019, es registrava el pic més gran de nous residencials dels darrers sis anys: 520 permisos nous a Tarragona i 76 a Reus. El descens fou evident tant a una com l'altra durant l'any 2020, l'any marcat per l'inici de la pandèmia. A la capital provincial es van visar només 99 residencials i a Reus, 38. Però ha estat durant l'any 2021 quan Reus ha aconseguit capgirar la tendència a la baixa, amb un augment del 371%, mentre que a Tarragona continua en descens, amb un 36% menys de construccions envers l'any anterior.

Salou i Roda, en creixement

La inversió en habitatge residencial nou ha crescut no només a Reus, sinó també a Salou i Roda de Berà. Durant l'any 2021, la capital de la Costa Daurada va registrar-ne 101, davant dels dos nous residencials de 2020 i els 36 de 2019. Roda de Berà ha més que duplicat el nombre de construccions respecte a 2020, amb 57 davant les 12 de 2020 i les 9 de 2019.

Cambrils, igual que Tarragona, és una de les ciutats de la demarcació que ha acusat un descens en l'activitat del sector. Tot i que l'any 2020 Cambrils va registrar més noves construccions que el 2019 (112 davant 92), l'any 2021, el COAATT només ha atorgat permisos per a 53 unitats.

En el conjunt de la província, segons el col·legi professional, el nombre d'obres destinades a la construcció d'habitatge nou puja també respecte a 2020 més d'un 20% i va arribar a un valor semblant a les visades el 2009. Per tipologia, la construcció en bloc puja més d'un 40% respecte de 2020, mentre que el visat de l'habitatge unifamiliar supera lleugerament el 12%. L'autopromoció, tot i créixer menys que la construcció en bloc, és molt important el 2020. Aquest any passat s'han visat un total de 390 nous habitatges construïts en autopromoció, afirmen des del COAATT.

La rehabilitació es manté

Les xifres de rehabilitació són completament diferents a Reus i Tarragona. En aquesta última ciutat, s'han notificat més de dos-cents visats per any per a rehabilitació d'immobles des del 2014, mentre que Reus no ha superat els dos dígits, tampoc l'any 2021. La capital del Baix Camp ha experimentat un creixement més alt el darrer any i de les 74 unitats de rehabilitació que comptabilitza el COAATT durant el 2020, ha passat a les 98 durant el 2021, el que suposa un increment del 32,43%. A Tarragona es reformen més habitatges. Així i tot, el creixement no ha estat tan destacat entre 2020 i 2021 –només del 3,23%– amb 217 i 224, respectivament.

Segons el COAATT, la rehabilitació ha suportat molt bé la greu crisi del sector del 2008 i l'aturada econòmica a causa de la pandèmia. En el conjunt de Tarragona, l'activitat el 2021 ha continuat a l'alça i el nombre d'obres ha pujat més d'un 8% respecte al 2020. La inversió supera els 84 milions, un 10% més que l'any anterior. El 2021 s'han visat 1.060 noves obres de rehabilitació, uns valors que superen als obtinguts el 2008. «A més, les previsions d'una forta inversió pública el 2022 fan preveure uns resultats excepcionals l'any vinent», afirma el COAAT.

Per municipis, excepte Salou, Mont-roig i Calafell, l'activitat creix de manera general. Segons les dades del COAATT, a banda de Reus, cal destacar Valls i el Vendrell. En el cas de Tarragona, tot i el volum d'obres superior, el 3% de creixement en aquesta mena d'obres deixa la capital una mica per sota de la mitjana.

D'altra banda, l'activitat professional va pujar l'any passat per sobre del 25% respecte al 2020. El 2021, gairebé el 40% dels treballs d'arquitectes tècnics i enginyers d'edificació han estat certificats d'habitabilitat. Aquest any passat se n'han visat gairebé 3.400, un 30% més que el 2020. Creixen significativament els treballs de direcció d'obra, tan de rehabilitació com d'obra nova, al voltant d'un 7%, i el control de seguretat a les obres, on en aquest cas la pujada arriba a més del 8%.