La província registra tres noves defuncions per covid-19 en una jornada amb més de 2.500 contagis

La pressió hospitalària ha augmentat a l'Ebre que acumula 34 ingressats a planta (+3) i 13 a les UCI (+2)

Actualitzada 05/01/2022 a les 10:36

La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat tres noves defuncions per covid-19 a la província, una al Camp de Tarragona que eleva la xifra total a 1.251, i dues a les Terres de l'Ebre que acumula 202 morts durant la pandèmia.Pel que fa als contagis, Salut ha comptabilitzat 2.027 positius a les comarques de Tarragona i 536 a les Terres de l'Ebre, que se sumen als 110.787 positius registrats a la província durant tota la pandèmia. Des del passat 27 de desembre els CAP poden registrar els resultats dels tests d'antígens d'autodiagnòstic (TAR) domiciliari, i des del 3 de gener també poden fer-ho les farmàcies adherides. Salut ha informat que aquests resultats s'han afegit fins ara al número de casos confirmats per PCR i TAR, al número de TAR realitzats, i al càlcul de la positivitat de PCR i TAR. Tenint en compte que el 97% dels TAR introduïts la primera setmana pels CAP van ser amb resultat positiu, i que les farmàcies només poden introduir també els resultats positius, a partir d'avui aquests tests s'eliminen del càlcul de la positivitat, però seguiran sumant com a casos i com a proves fetes.Pel que fa a les dades epidemiològiques, el risc de rebrot segueix disparat a tot el territori, però a Tarragona segueix baixant en compta-gotes, resta 77 punts i avui és de 3.382. En canvi, a l'Ebre puja 26 punts i frega els 4.000, arribant avui a 3.991. La bona notícia és que es manté la tendència a la baixa de la velocitat de propagació del virus (Rt), a les comarques de Tarragona és d'1,59 i a les ebrenques d'1,55.La pressió hospitalària ha augmentat a l'Ebre que acumula 34 ingressats a planta (+3) i 13 a les UCI (+2). En canvi, a Tarragona no hi ha cap increment ni davallada de pacients i manté els 112 ingressats i els 28 llits d'UCI ocupats per pacients covid-19.Finalment pel que fa al procés de vacunació, a les comarques de Tarragona 494.219 tenen la primera dosi, 433.540 la segona i les terceres dosis s'han posat a 164.377 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 144.645 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 129.693 amb la segona i 54.086 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 32.764 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.320.387. Pel que fa a les defuncions, s'han notificat 66 noves morts i la xifra total puja a 24.692. Pel que fa a la situació als hospitals, hi ha 60 ingressats més (1.856), tot i que baixen de 7 els crítics a l'UCI (468). El 25,22% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, dada que baixa per un canvi de càlcul aplicat per Salut. La incidència acumulada a 14 dies és de 2.846,28, molt per sobre dels 1.657,29 de la setmana anterior. La incidència a 7 dies creix de 1.128,15 a 1.718,13.