Els Reis omplen de màgia els carrers de Salou

L'alcalde Pere Granados ha fet entrega de la clau de la ciutat a Melcior

Actualitzada 05/01/2022 a les 21:28

Ses Majestats els Reis Mags d'Orient han arribat aquesta tarda a Salou per omplir de regals les llars del municipi. Perquè puguin accedir a les cases, l'alcalde Pere Granados els ha rebut al balcó de l'Ajuntament, on els ha lliurat la clau de la ciutat. També hi ha estat present el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà.

L'alcalde ha pronunciat unes paraules de benvinguda als Reis Melcior, Gaspar i Baltasar i els ha agraït la seva presència al municipi. Així mateix, els ha demanat que «deixin molts regals a les cases dels nens i nenes de Salou, molta salut i prosperitat», a l'hora que ha desitjat que «aquest any sigui el de véncer la pandèmia» i també que «arribi la completa normalitat».

Per la seva banda, el Rei Melcior ha agraït la donació de la clau de la ciutat de mans de l'alcalde i ha demanat que els nens i nenes «siguin bons».

En finalitzar els parlaments, s'ha pogut gaudir del tradicional castell de focs artificials. I a continuació ha tingut lloc la cavalcada per diferents carrers de la ciutat: c. Advocat Gallego, c. del Carrilet, c. Barcelona, Via Augusta, i c. Ciutat de Reus; finalitzant el seguici a la Via Roma.