Salut registra més de 2.000 contagis a la província en les darreres vint-i-quatre hores

A Tarragona el risc de rebrot baixa 67 punts i avui és de 3.459, en canvi, a l'Ebre s'aproxima als 4.000 punts

Actualitzada 04/01/2022 a les 10:05

La situació a Catalunya

Després d'una jornada amb una xifra de contagis relativament baixa si la comparem amb la de dies anteriors, la província de Tarragona ha tornat avui a presentar un nombre preocupant de nous casos. Al Camp de Tarragona s'han registrat 1.597 positius, que se sumen als 84.835 totals. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 460 nous casos i la xifra total s'eleva a 22.929.El risc de rebrot segueix disparat a tot el territori, però a Tarragona registra una lleugera baixada, resta 67 punts i avui és de 3.459. En canvi, a l'Ebre puja 143 punts i s'aproxima als 4.000, arribant avui a 3.965. La bona notícia és que es manté la tendència a la baixa de la velocitat de propagació del virus (Rt), a les comarques de Tarragona és d'1,71 i a les ebrenques d'1,62.Per altra banda, el Departament de Salut no ha notificat cap defunció per covid-19 a la província, motiu pel qual el Camp de Tarragona manté la xifra total de morts durant la pandèmia a 1.250, i les Terres de l'Ebre en 200.La pressió hospitalària manté unes xifres semblants als hospitals tarragonins on hi ha 112 persones ingressades a planta (-2) i 20 a les UCI (+2). En canvi, els ebrencs registren una disminució dels pacients covid ingressats, hi ha 31 persones a planta (-3) i 11 llits d'UCI ocupats (-2).Finalment pel que fa al procés de vacunació, a les comarques de Tarragona 493.124 tenen la primera dosi, 432.773 la segona i les terceres dosis s'han posat a 157.437 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 144.395 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 129.471 amb la segona i 52.177 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 43 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.796) i 23 pacients crítics més a l'UCI (475). El risc de rebrot, però, baixa a 4.025 (-207), mentre que l'Rt cau 0,19 punts fins a 1,51. Salut també informa de 29.919 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.287.623. Pel que fa a les defuncions, s'han notificat tres noves morts i la xifra total puja a 24.626. El 29,13% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu, 13 punts més que la setmana del 18 al 24 de desembre, quan era d'un 16,08%. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.582,99 a 2.743,09, mentre que a 7 dies creix de 1.071,20 a 1.671,89.