La Pobla ja té a punt la Cavalcada de Reis «més segura»

L'Ajuntament habilitarà una pantalla gegant per seguir en directe el recorregut de la rua i la posterior recepció a Ses Majestats

Actualitzada 04/01/2022 a les 16:23

La nit de Reis s'apropa i tot és a punt a la Pobla de Mafumet perquè grans i sobretot petits puguin gaudir d'aquesta màgica nit. Després d'un any de parèntesi obligat, l'Ajuntament ha pogut confirmar amb Ses Majestats la recuperació de la Cavalcada, un dels moments més esperats de l'any que tindrà lloc aquest dimecres 5 de gener, a les 19 hores.Així, la comitiva dels Reis Mags desfilarà pels carrers del municipi pobletà, seguint el tradicional recorregut que donarà inici a l'Avinguda Tarragona i continuarà pel carrer Mina de Madró, avinguda Generalitat, rambla Jaume I i carrer Bassal, fins arribar a les portes del Pavelló Municipal, on el consistori amb l'alcalde al capdavant donaran la benvinguda a Ses Majestats.A continuació tindran lloc els parlaments des del balcó del Pavelló, com és tradicional, si bé en aquesta ocasió i per tal d'evitar aglomeracions, l'Ajuntament limitarà l'aforament de la Carpa del Pavelló. En la mateixa línia de prudència, també s'ha decidit que no hi haurà distribució de caramels en aquest punt, si bé els infants en podran recollir durant el recorregut de la Cavalcada, com és habitual.A més i per facilitar-ne el seguiment, l'Ajuntament pobletà instal·larà una pantalla gegant a l'exterior del Pavelló, al carrer Bassal, des de la qual podrà visualitzar-te en directe tant la Cavalcada com al posterior Recepció a Ses Majestats. Així mateix, el canal municipal de Youtube també retransmetrà l'acte en directe, per a aquelles persones que prefereixin seguir aquest esdeveniment des d'altres ubicacions.Es recorda a tots els assistents que l'ús de mascareta serà obligatori en tot moment, així com la recomanació de guardar la distància de seguretat i de seguir les indicacions del personal d'organització.