L'atur creix en 257 persones a la demarcació de Tarragona al desembre i la xifra de desocupats se situa en 47.260

La indústria és el sector que presenta pitjors xifres, amb 158 persones més registrades

Actualitzada 04/01/2022 a les 10:23

L'atur ha crescut en 257 persones a la demarcació de Tarragona (+0,55%) el mes de desembre, fins a les 47.260, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte fa un any, el descens és de 13.535 persones, un 22,26% menys. Per sectors econòmics, la indústria és la que presenta pitjors registres, amb 158 persones més inscrites a les llistes de l'atur. També hi ha més aturats a la construcció (135) i a l'agricultura (50), mentre que el sector serveis és l'únic que crea llocs de treball, amb 39 nous ocupats.