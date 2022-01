Intercepten més de 60.000 llaunes de refresc que havien de ser distribuïdes a Tarragona

No comporten risc o efectes nocius per a la salut pero incomplien la normativa fiscal i duanera

Actualitzada 04/01/2022 a les 12:57

Efectius de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil del Vendrell i l'Ametlla de Mar, han immobilitzat d'un comerç majorista, a la ciutat de Tarragona, una partida de 60.244 envasos de refresc preparades per ser distribuïdes a comerços minoristes de Tarragona, per incomplir la normativa fiscal i duanera, així com diversos preceptes sobre la normativa de consum.Efectius de la Guàrdia Civil van realitzar diverses inspeccions administratives en comerços majoristes dedicats a la distribució de begudes, descobrint en un d'ells que s'estaven comercialitzant refrescos de conegudes marques internacionals, d'origen estranger, sense estar etiquetes en llengua oficial o cooficial de la comunitat, contravenint l'estipulat en la norma general sobre etiquetatge i la defensa dels consumidors.Els envasos detectats, provenien del mercat Ucraïnès, país amb diferents convenis amb els països membres de la UE però que no formen part d'ella, infringint la normativa fiscal i duanera.Després de realitzar un recompte, van ser immobilitzades 60.244 envasos de refrescos, tots ells amb un etiquetaje que no corresponia a l'idioma espanyol o català, procedint a la immobilització i precinte cautelar d'aquests productes, per infringir la normativa fiscal i duanera, així com diversos preceptes sobre la normativa de consum, quedant dipositades en les instal·lacions del distribuïdor a la disposició de l'Oficina de Duanes i Impostos Especials de Tarragona.En principi els refrescos immobilitzats, no comporten risc o efectes nocius per a la salut, però aquesta mesura es va prendre per precaució ja que un etiquetaje clar i correcte ofereix les garanties necessàries als consumidors.