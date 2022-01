El TSJC fixa un 25% de castellà en un curs d'un institut de Vila-seca i obliga a modificar el projecte lingüístic

Actualitzada 04/01/2022 a les 22:22

Educació confirma que recorrerà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat aquest dimarts una sentència que fixa un 25% de castellà en un curs de l'Institut Ramon Barbat i Miracle de Vila-seca. El tribunal estima parcialment la denúncia d'una família, i ordena que l'alumne, juntament amb els seus companys de curs, rebi un ensenyament que inclogui el castellà «com a llengua vehicular» en una «proporció raonable». En aquest sentit, també obliga a modificar el projecte lingüístic del centre per poder complir amb aquesta pauta. La sentència no és ferma i segons han explicat fonts del departament d'Educació a l'ACN, la recorreran.A la sentència s'especifica que es fixa en un 25% les hores lectives que s'han de fer en castellà a causa d'un defecte de «concreció» per part de l'Administració. Una xifra que s'ha de complir sense tenir en compte la pròpia assignatura de llengua i literatura castellana, i que ha d'incloure també una matèria de caràcter «troncal».Un fet que impacta directament en el projecte lingüístic de l'institut, el qual segons el tribunal «no contempla cap previsió de la llengua castellana en quant a llengua vehicular», sense cap percentatge establert. Afegeix que el català consta com a llengua d'ús «habitual» i, malgrat que es contempla «la llengua anglesa i alemanya, no existeix cap previsió d'utilització del castellà».Per això, apunta que no es «respecta el percentatge mínim establert» – un 25% - i obliga a fer canvis al projecte actual i en els pròxims que s'aprovin perquè «reflecteixin» l'ús vehicular de les dues llengües oficials «en els termes establerts a la sentència».D'altra banda, el tribunal refusa la petició de la família de traduir al castellà tots els rètols de l'equipament educatiu. Així, considera que en aquest cas el seu escrit «no aporta raons específiques que fonamentin la petició». «A falta d'una major concreció, s'ha de respectar el criteri general pel qual són vàlides les actuacions realitzades en qualsevol de les llengües cooficials», sosté.La sentència del TSJC, però, no és ferma. Fonts d'Educació han explicat a l'ACN que aquest centre ja aplicava mesures cautelars. Després d'aquesta nova resolució, el departament ha confirmat que recorrerà, igual que ha fet en altres casos. En la pràctica, doncs, no hi haurà cap canvi al centre de moment.