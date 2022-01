Cap infant sense joguina a Roda de Berà

Creu Roja ha tornat a distribuir joguines entre els nens i nenes més vulnerables del municipi

Actualitzada 04/01/2022 a les 12:05

Creu Roja treballa cada Nadal perquè cap infant no es llevi el dia de Reis sense trobar un regal sota l'arbre. Ahir al matí membres de Creu Roja Baix Penedès, amb la col·laboració de la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament, van repartir entre les famílies vulnerables de Roda de Berà lots de joguines.En total es van lliurar 14 lots, destinats a 22 infants de fins als 12 anys, preparats amb les joguines més idònies d'acord a les característiques de cada infant, segons edat i sexe, i un kit d'higiene per a cada nen i nena. Un d'ells va ser el petit Jack, de quatre anys, qui amb la seva mare Raquel, van ser els primers en recollir ahir al migdia les joguines.Totes són «joguines noves, entenent que qualsevol infant té dret a estrenar-les sigui quina sigui la seva situació familiar, fomenten el joc en família o en equip, i són sostenibles i no bèl·liques ni sexistes», assegurava ahir Assumpció Soler, presidenta de l'Assemblea Comarcal Creu Roja Baix Penedès, acompanyada per Tamara Hidalgo i Francisco Poch.Les joguines provenen de les donacions que es recullen cada any abans de Nadal a diferents punts, però en la seva majoria de la compra per part de Creu Roja, gràcies a les donacions econòmiques que se'n fan. Aquest any l'objectiu de la 29ena campanya de joguines de Creu Roja Joventut era arribar als 22.000 infants en situació de vulnerabilitat de tot Catalunya.Acompanyant els membres de Creu Roja va estar Teresa Ferré, regidora de Serveis Socials; la treballadora del servei i les voluntàries del Punt de Distribució d'Aliments de Roda de Berà.