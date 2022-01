Salut posa 632.000 vacunes contra la covid-19 al Camp de Tarragona en un any

Actualitzada 03/01/2022 a les 17:05

El Departament de Salut ha posat 632.000 vacunes contra la covid-19 al Camp de Tarragona. La primera es va posar el 27 de desembre del 2020 i els pic més important va ser a l'estiu, quan els punts de vacunació massius van funcionar a ple rendiment. Així, segons ha assenyalat la delegada del Govern al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès, al juny se'n van administrar 161.000, mentre que al juliol van ser 148.000 dosis. La delegada ha visitat aquest dilluns el punt del Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona, que ha assegurat seguirà obert a curt termini. Amb tot, ha apel·lat a la responsabilitat personal per superar la pandèmia.Pallarès ha valorat que el 2021 ha estat «un any complicat» en el qual s'han hagut de prendre decisions amb celeritat i ha agraït la tasca dels sanitaris que fan «un gran esforç» en pro de «la salut col·lectiva». Amb tot ha fet una crida a les persones que encara no s'han vacunat perquè ho facin i ha valorat positivament que la variant Ómicron hagi arribat amb un percentatge important de la població protegida.En aquest sentit, des de Salut han apuntat que actualment la majoria de persones que es van a vacunar són per dosis de reforç -les terceres- i les pediàtriques, mentre que el percentatge de primers vaccins és reduït. Així, la setmana que ve la majoria de cites disponibles ja estan reservades i el Departament estima que es posaran 30.000 inoculacions a la regió, una xifra que s'incrementarà fins a les 34.000 la setmana següent. Pel què fa a les dosis infantils, actualment se n'estan administrant entre 450 i 500 diàries, si bé cada dia hi ha una quinzena de menors que no acudeixen a la cita a causa dels confinaments.