La velocitat de propagació del virus (Rt) baixa a tota la província en una jornada amb gairebé 900 contagis

Per altra banda, el risc de rebrot segueix disparat: 3.526 punts al Camp de Tarragona i 3.822 a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 03/01/2022 a les 10:04

La situació a Catalunya

El risc de rebrot segueix disparat a tot el territori, avui aquesta dada arriba als 3.526 punts al Camp de Tarragona i a 3.822 a les Terres de l'Ebre. En canvi, la velocitat de propagació del virus (Rt) ha trencat la ratxa a l'alça de la darrera setmana i a poc a poc va disminuint, a les comarques de Tarragona és d'1,89 i a les ebrenques d'1,68.La xifra de detecció de nous casos també s'ha reduït en les dades publicades avui. Salut ha notificat en total 878 contagis, d'aquests 580 corresponen a Tarragona que en suma 83.238 en tota la pandèmia, i 298 a l'Ebre que eleva la xifra total a 22.929.Per altra banda, el Departament de Salut no ha notificat cap defunció per covid-19 a la província, motiu pel qual el Camp de Tarragona manté la xifra total de morts durant la pandèmia a 1.250, i les Terres de l'Ebre en 200.La pressió hospitalària ha augmentat lleugerament al Camp de Tarragona que suma 7 pacients a planta, 114 en total, mentre que les UCI es mantenen en 26. En canvi, a les Terres de l'Ebre hi ha 34 ingressats a planta, un menys que ahir, i llits d'UCI ocupats es mantenen en els 13 registrats ahir.Finalment pel que fa al procés de vacunació, a les comarques de Tarragona 491.475 tenen la primera dosi, 432.313 la segona i les terceres dosis s'han posat a 152.049 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 144.071 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 129.253 amb la segona i 50.243 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat 82 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.753) i 9 pacients crítics més a l'UCI (452). En paral·lel, el risc de rebrot puja a 4.232 (+17), tot i que l'Rt cau onze centèsimes fins a 1,70. Salut també informa de 7.533 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.257.704. No s'ha notificat cap més mort i la xifra total es manté en 24.623 defuncions. El 27,43% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu (13 punts més que la setmana del 17 al 23 de desembre, quan era d'un 14,61%). La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.397,13 a 2.568,70, mentre que a 7 dies creix de 1.586,48 a 1.638,66.